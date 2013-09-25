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شباب «وطن بالإيجار»: حل المشكلة الإسكانية في تأسيس شركات مساهمة

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شباب «وطن بالإيجار»: حل المشكلة الإسكانية في تأسيس شركات مساهمة شباب «وطن بالإيجار»: حل المشكلة الإسكانية في تأسيس شركات مساهمة
أعلن منسق حملة «وطن بالإيجار» المهندس عباس الشواف ان شباب الحملة التقوا برئيس مجلس الامة مرزوق الغانم صباح امس وطرحوا الحلول التي يمكن ان تسهم في معالجة القضية الاسكانية، مطالبين في الوقت ذاته اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بجعل هذه القضية اولوية في دور الانعقاد المقبل.
>وقال الشواف في تصريح صحافي عقب لقاء رئيس مجلس الامة ان شباب حملة «وطن بالايجار» قابلوا رئيس السلطة التشريعية للكشف عن عجز واهمال للقضية الاسكانية، لافتا الى ان «شباب الحملة ابلغوه بمطالبتهم بان يكون للقضية الاسكانية الاولوية وعلى ما عداها من اولويات في دور الانعقاد المقبل».
>وكشف عن ان «شباب الحملة يتجهون الى رفع قضية ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس مؤسسة الرعاية السكنية لعدم تطبيق المادة 17 من قانون الاسكان والتي تنص على توفير مسكن للمواطنين خلال 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب».
>من جانبه، أقر المهندس عبدالله الكندري «ممثل حملة وطن بالايجار» على ان «شباب الحملة يقفون مع مجلس الامة للبحث عن حلول للقضية الاسكانية خصوصا ان الحملة يوجد بها العديد من المهندسين والقانونيين الذين يملكون القدرة على تقديم الحلول اللازمة لمعالجة هذه القضية».
>واوضح ان «شباب الحملة طرحوا خلال لقائهم برئيس مجلس الامة عدة حلول يأتي في مقدمتها تفعيل قانون 2010/50 المعطل منذ اقراره قبل 3 سنوات والذي ينص على تأسيس شركات مساهمة عامة لبناء المدن الاسكانية، بالاضافة الى تحديد مؤسسة الرعاية السكنية لعدد الوحدات التي ستنفذها في السنة الواحدة وكذلك منع المضاربة بالسكن الخاص، مبينا ان اليوم اصبحت الطبقة الوسطى بالمجتمع غير قادرة على تملك السكن الخاص».
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