وزير التعليم العالي يلتقي سفير الصومال لبحث الصعوبات التي تواجه الطلاب الصوماليين

كتب : سلوى الزغبي منذ 45 دقيقة

اسـتقبل الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، عبدالله حسن محمود، سفير الصومال بالقاهرة؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.

وأكد عيسى، خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الصومالية، واستعداد الوزارة لتقديم الدعم للصومال في مجال التعليم العالي، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الصوماليين الذين يدرسون بالجامعات المصرية.

ومن جانبه، أشاد السفير الصومالي بما قدمته مصر من دعم ومساندة للصومال خاصة في المجالات التعليمية والعلمية، وطالب بزيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الصوماليين للدراسة بالجامعات المصرية.