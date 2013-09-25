صحيفة ليبية :اكتشاف مقبرة جماعية بإحدى المزارع بمدينة بنغازي

كتب : أ ش أ منذ 23 دقيقة

أعلن مستشفى الهواري العام، بمدينة بنغازي الليبية، عن وجود رفات لجثث اكتشفت بالقرب من إحدى المزارع بالمدينة، في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وذكرت صحيفة "ليبيا الجديدة" اليوم الأربعاء، أن مسؤول الإعلام بالمستشفى، هاني العريبي، صرح بأنه تم العثور قبل عدة أيام على مقبرة في إحدى مزارع منطقة الهواري، وجدت بالصدفة ، بعد أن قام أحد أصحاب الأراضي بتلك المنطقة بتجريف المحيط المجاور لأرضه.

وأضاف العريبي بأن فريق البحث عن الضحايا والمفقودين، ذهب إلى المكان، وتم نقل مجموعة من الرفات إلى مشرحة مستشفى الهواري، لفحصها وعرضها على الطب الشرعي، وجمع عينات الحمض النووي منها.

وأكد أحد العاملين في فريق البحث عن الضحايا والمفقودين، أن هذه الرفات تعود إلى أكثر من 15 سنة، بعد الكشف عليها.