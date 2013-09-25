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مقتل اثنين من الحرس الوطني السعودي خلال تدريبات

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مقتل اثنين من الحرس الوطني السعودي خلال تدريبات مقتل اثنين من الحرس الوطني السعودي خلال تدريبات

كتب : أ ف ب منذ 20 دقيقة

أدى انفجار قنبلة داخل إحدى العربات العسكرية، خلال تمارين بالذخيرة الحية، عصر الثلاثاء إلى مقتل اثنين من عناصر الحرس الوطني، وفقا لما أعلنه مسؤول، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الحرس الوطني، العقيد خالد المقبل، قوله إن حادثا عرضيا وقع في ميدان التدريب للحرس الوطني، في خشم العان، شرق الرياض، أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف ان الحادث وقع أثناء "تطبيق برنامج تدريبي اعتيادي لإحدى وحدات الحرس الوطني بالذخيرة الحية إثر انفجار قنبلة داخل عربة عسكرية أدى إلى احتراقها".

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