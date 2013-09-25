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سلة – مصر تستعد للمونديال بـ40 مباراة ودية

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سلة – مصر تستعد للمونديال بـ40 مباراة ودية سلة – مصر تستعد للمونديال بـ40 مباراة ودية

تقرر أن يخوض منتخب لكرة السلة 40 مباراة ودية استعدادا للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها في إسبانيا أغسطس 2014.

وقال محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لـFilGoal.com "طلبنا خوض 40 مباراة ودية قبل المونديال، ووزير الرياضة طاهر أبو زيد طلب معرفة ميزانية تلك المباريات حتى يقدم دعمه لنا."

وتنطلق البطولة خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 14 سبتمبر 2014 بمشاركة 24 منتخبا على رأسهم الفائز بالميدالية الذهبية في النسخة الأخير من الأوليمبياد.

ويشارك كممثلين عن قارة إفريقيا كلا من منتخب مصر بطل القارة ونظيريه الأنجولي والسنغالي.

يُذكر أن المصري يحتل المركز رقم 36 في التصنيف الدولي لاتحاد كرة السلة العالمي.

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