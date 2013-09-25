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Obama يخاف زوجته

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Obama يخاف زوجته Obama يخاف زوجته

أعلن الرئيس الأمريكي Barack Obama أنه أقلع عن التدخين خوفاً من زوجته Michelle Obama، من دون أن يعلم أنّ الميكروفون كان مفتوحاً، خلال حديثه مع مقرّر الأمم المتحدة الخاصّ بحقوق حرية التجمع السلميّ.
ونقلت وسائل إعلام أمريكيّة، عن Obama، سؤاله Maina Kiai، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عمّا إذا كان قد أقلع عن التدخين، فأجابه بأنّه ما زال يدخّن أحياناً.
وأضاف Obama أنّه يأخذ علكة "نيكوريت" المدعّمة بالنيكوتين، مشيراً إلى أنّه لم يُدخّن "ولا أيّ سيجارة ربّما منذ 6 سنوات"، ثمّ أردف ممازحاً: "هذا لأنني أخاف زوجتي".

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