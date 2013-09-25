"أطباء القاهرة" تنتقد قرار إخلاء أطباء مستشفى المنيرة دون علمهم

انتقد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة قيام مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بعمل إخلاء إدارى للعديد من الأطباء بمستشفى المنيرة العام بالقاهرة، لانتدابهم إلى مستشفى الشيخ زايد (الجديدة) بمنشية ناصر دون علمهم، مطالباً وزيرة الصحة بالتدخل لحل الأزمة.

وقال الطاهر، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز إرسال خطابات انتداب للأطباء فجأة وبدون سابق إنذار، وطالب البيان بأن يتم توزيع عدد كاف من الأطباء فى حركة النيابات على المستشفيات الجديدة مع وضع برنامج تدريبى جيد لهم، كما يمكن تخفيض المدة اللازمة للخبرة قبل التسجيل للدراسات العليا بالنسبة لهؤلاء الأطباء .

وأكد الطاهر أنه فى حالة استمرار العجز فى عدد الأطباء والاحتياج لعمل انتدابات من المستشفيات الأخرى، فإنه يجب أن يتم إقرار بعض محفزات الجذب للأطباء المنتدبين مثل مكافآت مالية، وبدلات انتقال شهرية، ومكان إقامة محترم (سكن الأطباء- الإعاشة وغيرها).

وطالب الطاهر بأن يتم إرسال خطابات للمستشفيات التى سيتم انتداب الأطباء منها قبل موعد الانتداب بشهر على الأقل، ليطلب منها تحديد أسماء الأطباء الذين سيتم انتدابهم فى المرحلة الأولى، على أن يكون الانتداب لمدة لا تزيد على شهرين ثم يعود الطبيب لنفس المستشفى المنتدب منه.

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