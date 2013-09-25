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ماذا قالت راندا حافظ لجمهورها بعد شفائها؟

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ماذا قالت راندا حافظ لجمهورها بعد شفائها؟ ماذا قالت راندا حافظ لجمهورها بعد شفائها؟

بعد معاناتها من النزلة المعويّة الشديدة التي ألمّت بها ورقدت على إثرها لأيام في إحدى المستشفيات في القاهرة، وصلت خريجة "ستار أكاديمي" راندا حافظ إلى مرحلة الشفاء وقامت بتوجيه الشكر إلى جمهورها، من خلال نشر صورة لها وهي تمسك برسالة كتبت فيها "شكرا ليكم أنا بقيت كويسة الحمد لله عدت على خير"، وذيلت راندا رسالتها بطبع أحمر شفاه على الرسالة كقبلة منها إلى جمهورها.

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