ماذا تقول المذيعة السعودية هبة جمال بعد خلعها الحجاب؟

فجأة، أصبحت هبة جمال، مقدّمة برنامج "سيدتي" في موسمه الجديد، حديث الناس وتعليقاتهم والسبب مفاجأة ظهورها بدون الحجاب. فبماذا برّرت الأمر للجمهور؟ ولماذا كانت غائبة في الفترة الأخيرة؟ وما رأيها بالمذيعات؟ وهل يتدخل زوجها بقراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها تكشف هبة الإجابة عنها في اللقاء التالي معها:

كيف كانت العودة للإعلام بعد الغياب؟

عند عودتي، تلقيت أكثر من عرض لبرامج مختلفة، ومن برنامج «سيدتي» على «روتانا» خليجية بالتحديد تلقيت العرض مرتين، ولكني لم أقبل لعدة أمور، فهو برنامج يومي والتصوير في أبوظبي وأنا أقيم بدبي. الأمر الذي يُسبّب لي إرهاقاًً. هذا بالإضافة إلى التحضير والماكياج والشعر والكاميرا بشكل يومي، وقد وضعت بعض الشروط للانضمام وإدارة القناة كانت متفهمة. وفي النهاية، أستطيع أن أقول إن عرضهم كان مغرياً من جميع الجوانب..

مستعدة للإطلالة من دون ماكياج

بالحديث عن التحديات، المرأة السعودية في الإعلام بالتحديد معرضة أكثر من غيرها لمواجهة التحديات، فما هي أهم الصعوبات التي واجهتك حتى الآن؟

نحن، بشكل عام، في المجتمعات الخليجية محافظون وبالأخص المجتمع السعودي ، ودائماً هناك آراء متطرفة ومتعصبة تطفو على السطح. ليس هناك من انتقادات حادة وجّهت لي، ولكنّ هؤلاء المتطرفين يفضّلون عدم ظهوري على الشاشة تماماً. حتى عندما كنت أضع الطرحة والماكياج. أنا مستعدة أن أقسم أنه ليس لدي مشكلة في الظهور على الشاشة بدون ماكياج، ولكن المشكلة أن إضاءة الكاميرات في الاستوديو تكون جداً قوية وتسحب من ملامح الشخص، لذلك يحتاج لوضع ماكياج كي يحدد ملامحه ويظهر شكله. الانتقادات دائماً موجودة، لماذا ظهرت على الشاشة؟ لماذا وضعت ماكياجاً؟ لماذا تظهر غرتها؟ أنا أظهر غرتي لأنني غير محجبة. أنا كنت أضع الطرحة احتراماً ومراعاة للمجتمع والعادات والتقاليد. واكتشفت أن رضا الناس غاية لا تُدرك. فبالنسبة للمتشددين المرأة مكانها البيت، يجب أن تكون مقموعة وبدون حقوق «تنضرب على راسها» وتكون بلا شخصية وعبدة تسمع الكلام ويتزوج عليها.

اعتراضات على نزع الحجاب

لا تغيب عنك موجة الاعتراض على ظهورك بدون حجاب، الأمر الذي شكّل جدلاً بين جمهورك، فما تعليقك؟

مهما كان لدينا خصوصية في المجتمع السعودي، تبق حالنا كحال باقي المجتمعات الخليجية والعربيـــــة المحـــافظـة، يتساءل المتشدّدون: لماذا تظهر المرأة على الشاشة؟ ولماذا تظهر وجهها؟ لذلك، اكتشفت أنني لست بحاجة أن أراعي هؤلاء المتشدّدين. أنا أؤمن أنه عليّ أن أراعي ضميري وأراعي قناعاتي وليس عليّ مجاملة أحد، إذا رغبت بعمل شيء فهو لله. وإذا لم أرد عمله فلن أعمله للناس. لذلك، نزعت الطرحة وظهرت على طبيعتي في برنامج «سيدتي». فأنا لست محجبة. ولست وحدي. فهناك العديد من المذيعات السعوديات اللاتي يظهرن بلا حجاب. وهذا أمر يخصّني وزوجي وأهلي وليس لأحد الحق بالتدخل فيه. والذين يتدخلون ليسوا أوصياء إلا على بيوتهم.

ما هو ردك على الجمهور الذي انتقد ظهورك الجديد في «سيدتي»؟

الجمهور من المحبين وغير المحبين ردوا على التعليقات السلبية وقالوا إن هبة ليست محجبة. والدليل أن شعرها كان ظاهراً وهذا ليس بالحجاب الحقيقي. ولبسها كان محتشماً. كان الموضوع واضحاً. أنا لم أغش الجمهور وظهرت الآن بشكل مختلف. بالنسبة إلي، هو أمر غير مريح أن أظهر على الشاشة بالطرحة، وعندما أكون مع زوجي أو عائلتي أخلعها. أنا لم أكن محجبة فلماذا اللوم الآن؟! فالناس عند مصادفتي كانوا يسألونني لماذا الازدواجية في الظهور على الشاشة وبالحياة؟ فقررت أن أظهر على طبيعتي. وكل منا يفعل ما يريد. للجمهور أن يُعلق على أدائي وعملي والمواضيع التي أتحدث عنها وليس بشكلي وكيف أظهر.

زوجي الأولوية في حياتي

تقديم برنامج يومي أمر متعب، فكيف تحافظين على التوازن بين عملك في الإعلام وحياتك الأسرية؟

أمر صعب (مازحة) أتمنى أن تقدّره الناس! الحمدلله، زوجي متفهم جداً وذلك بحكم عمله في المجال الإعلامي. فهو ناصر الصرامي مدير الإعلام في قناة "العربية" ورئيس مجلس إدارة شركة "تهامة" في دبي. وأحاول أن لا أقصّر في بيتي، ودائماً أحب أن أضيف لمساتي في البيت كي تكون اللمسة الأنثوية في المنزل واضحة لزوجي. وأمضي عطلة نهاية الأسبوع مع زوجي و هاتفي مقفل، ونقوم بولائم أثناء هذه العطلة. ورغم انشغالي فإن زوجي يعلم أنه وبيتي الأولوية في حياتي.

هل يساعدك زوجك في المنزل؟ أو في العمل؟

(ضاحكة) في المنزل لا طبعاً. هو رجل مرتب فلا يتعبني. ولديّ خادمة تساعدني. أما في أعمالي فهو يثق بقراراتي، ودائماً يقول لي أن أتخذها بنفسي وأعود له قبل التنفيذ لإبلاغه.

تغيير "اللوك"

حدثينا عن تغيير"اللوك"؟ ومن نصحك به؟

تغيير لون شعري كان قراري، فبحكم عملي وثقافتي في الموضة قررت تغيير المظهر إلى الشعر الأسود. فرغم أن الأشقر يعطي براءة أكثر إلا أنني أحببت الأسود. ولاحظت الآن أنه ربما أعطى ملامحي بعض الحدة. ولكن التغيير مطلوب. والكثير أثنى على هذا التغيير

تابعوا المقابلة كاملة في العدد الجديد من "سيدتي".

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