من حلّ في المرتبة الأولى في عالم الأزياء ؟

حصلت دار الأزياء العريقة "Chanel " على لقب ماركة الأزياء الأروع في العالم وفقاً لقائمة "CoolBrands" السنويَّة التي تضم عدداً من الماركات في مجالات مختلفة.

حيث حصلت دار "Chanel" على المرتبة الـ 13، تليها "Prada" في المرتبة الـ 14، ثمَّ "McQueen" التي حصلت على المرتبة الـ 19.

وبتصويت من 3000 مستهلك، حصلت شركة "Apple" على المرتبة الأولى، بينما أخذت شركة السيَّارات الشَّهيرة "Aston Martin" المركز الثَّاني في القائمة، أمَّا المرتبة الثَّالثة والرابعة فقد كانتا من نصيب ماركة السَّاعات المعروفة "Rolex"، وشركة المنتجات الرياضيّة "Nike".