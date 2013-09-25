طبيب أسنان: التقويم المتحرك ليس حلا لعلاج بروز الأسنان

الاهتمام بالمنظر الخارجى للأسنان جميعنا لا يغفل عنه حتى نحصل على ابتسامة ناصعة، وننسى هل الأسنان متساوية متناسقة مع بعضها أم لا، فكثير منا تكون أسنانه بارزة للأمام منا من يهتم لعلاجها ومن لا يهتم لذلك يقول الدكتور يحيى جاد الرب رمضان، أستاذ ورئيس قسم التركيبات بجامعة الأزهر، أن السبب وراء بروز الأسنان هو سبب وراثى واتباع الأطفال منذ الصغر باتباع العادات السيئة منها وضع الأطفال أصابعهم بالفم ودفع الأسنان للأمام وغلق الفم بطريقة خطأ،لافتا أن الأسنان اللبنية تبدأ من 6 شهور لسنتين وبعدها من 6 سنين تكون الأسنان المتواجدة تحت الأسنان اللبنية أسنان دائمة وإذا تم إهمال نظافتها تقوم الأسنان الدائمة بالظهور بشكل عشوائى وتؤدى إلى بروز الأسنان ،مضيفا أن عند خلع الأسنان للأطفال يتم وضع حافظة أسنان للحفاظ على شكلها وعدم اعوجاجها.

أوضح الطبيب فى تصريح لـ"اليوم السابع "أن بروز الأسنان يعالج بالتقويم ويكون نوعين تقويم جراحى وتقويم أساسى وهناك أيضا تركيبات ثابتة للتقويم وأخرى متحركة ويقوم الطبيب المختص بإجراء أشعة البانوراما لتحديد الأبعاد والمسافات للتقويم ،مشيرا أنه يتم تركيب التقويم الثابت أولا لتثبيت الأسنان جيدا حتى لا يتم بروزها مرة أخرى.

كما أستكمل حديثة أن هناك بعض الأطباء الغير متخصصين يضعون التقويم المتحرك أولا قبل التقويم الأساسى وذلك خطأ لأنه يقوم بتعديل الأسنان لكن بعد إزالته تعود الأسنان مرة أخرى إلى طبيعتها.