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الأوقاف تستعين بالشرطة لمنع استغلال المنابر وتسليم الدعاة المخالفين للنيابة

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الأوقاف تستعين بالشرطة لمنع استغلال المنابر وتسليم الدعاة المخالفين للنيابة الأوقاف تستعين بالشرطة لمنع استغلال المنابر وتسليم الدعاة المخالفين للنيابة

وزارة الأوقاف

كشف مصدر مسئول بوزارة الأوقاف عن قيام الوزارة بالاستعانة بالشرطة في تطبيق قرارها بمنع استغلال منابر المساجد في العمل السياسي أو الحزبي أو التحريض ضد استقرار الدولة .

وقال في تصريح خاص أن الوزارة ستبدأ من الجمعة القادمة بتشكيل لجان تفتيش لمراقبة أداء المنابر وضبطها على المنهج الأزهرى، وعدم صعود عناصر غريبة عن الدعوة من غير أبناء الأزهر، وتصطحب لجان التفتيش أفراد من الشرطة، لتحقيق الضبطية القضائية فى حق المخالف مع تحرير محضر وتسليمه إلى الشرطة.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان التفتيش من مقر وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بمختلف المحافظات لمتابعة منهج الخطيب في الدعوة والتزامه بتطبيق ما قررته الوزارة في تحقيق دعوة بالمساجد تلتزم الوسطية ، ومنهجية الأزهر .

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