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مقتل متظاهر في أم درمان غرب العاصمة السودانية

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مقتل متظاهر في أم درمان غرب العاصمة السودانية مقتل متظاهر في أم درمان غرب العاصمة السودانية

كتب : أ ف ب منذ 43 دقيقة

أكدت أسرة طالب جامعي كان يشارك في الاحتجاجات على زيادة لأسعار المواد البترولية، مقتله الأربعاء في أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال أحد أفراد أسرة الطالب عمر محمد أحمد الخضر "الان نحن في مشرحة مستشفى السلاح الطبي بأم درمان، لتكملة الإجراءات واستلام جثمانه".

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق، مقتل اثنين من المحتجين في كل من أم درمان ومدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى ثلاثة.

وتواصلت الاحتجاجات في مختلف أحياء العاصمة الخرطوم، حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء، بعد ان بدأت صباح الثلاثاء.

وانطلقت الاحتجاجات، على إثر إعلان الحكومة زيادة المواد البترولية، من جراء رفع الدعم الحكومي عنها، في إطار اصلاحات للاقتصاد، الذي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، منذ أن أصبح الجنوب دولة مستقلة عن السودان، في يوليو 2011، واخذ معه 75%من إنتاج النفط، البالغ 470 ألف برميل يوميا.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير "دعم المواد البترولية أصبح خطرا كبيرا على الاقتصاد".

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