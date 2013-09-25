نيجيريا تنشر طائرات حربية في معقل “بوكو حرام”.. وسط أنباء عن وجود مقاتلين عرب

نشر الجيش النيجيري المزيد من الطائرات والمعدات الحربية بولاية “بورنو” المعقل الرئيسي لجماعة بوكو حرام المتشددة شمال شرق نيجيريا خلال الأيام الماضية، وسط أنباء عن وجود عرب بين مقاتلي الجماعة.

وذكر مسئول عسكري رفض الإفصاح عن هويته ان السلطات عثرت علي جثث لمقاتلين عرب من موريتانيا والصومال والجزائر والنيجر كانوا يقاتلون مع مسلحي الجماعة بولاية “بورنو”.

مشيراً الي أن هؤلاء المقاتلين الأجانب ربما يكونوا أعضاء في منظمة القاعدة في المغرب الإسلامي وأنهم هربوا من مالي بعد ان طاردتهم القوات الفرنسية هناك.

وذكرت صحيفة “بونش”النيجيرية أن السلطات عثرت مع المقاتلين علي قاذفات (آر بي جي) ومدافع وبنادق من طراز (اي كي 47) التي يستخدمها الجنود النيجيريون.

كان الجيش النيجيري قد قال منذ أيام أنه يعتقد أن زعيم جماعة بوكو حرام أبو بكر شيكاو قد توفي جراء إصابته في المعارك التي يخوضها الجنود مع أعضاء الجماعة بولاية بورنو علي الحدود مع الكاميرون، حيث أشار المتحدث العسكري بولاية بورنو معقل الجماعة، صغير موسي، إلي أن التقارير الإستخبارية تشير إلي مقتل قائد بوكو حرام.

وجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد المعروفة بالهوسية باسم بوكو حرام أي “التعليم الغربي حرام”،هي جماعة إسلامية نيجيرية مسلحة تدعي العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا.. وسميت هذه الجماعة بطالبان نيجيريا وهي مجموعة مؤلفة خصوصا من طلبة تخلوا عن الدراسة وأقاموا قاعدة لهم في قرية كاناما بولاية يوبه شمال شرقي البلاد على الحدود مع النيجر.

تأسست الجماعة في يناير 2002، على يد محمد يوسف.. وهو يدعو الى الديموقراطية وإلى تغيير نظام التعليم، وعلى حسب قوله: “هذه الحرب التي بدأت الآن سوف تستمر لوقت طويل”.

> وعرف عن الجماعة رفضها الإندماج مع الأهالي المحليين، ورفضها للتعليم الغربي والثقافة الغربية، والعلوم.

أ ش أ