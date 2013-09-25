دراسة: مضادات الأكسدة قد تقصر العمر

قام باحثون من مركز "تحالف كامبريدج الصحى" بالولايات المتحدة الأمريكية، بدراسة جديدة عن المكملات الغذائية التى تحتوى على مضادات الأكسدة، واتضح من الدراسة أن من يتناولون هذه المكملات لا يعيشون بالضرورة فترة أطول من غيرهم، بل ربما على العكس، لأن بعض هذه المركبات قد تقصر العمر.

> وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن موقع "لايف ساينس"، بحسب ما جاء على "العربية نت"، أن الباحثين وجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا مضادات الأكسدة "بيتا كاروتين"، وفيتامين هـ، وجرعات عالية من فيتامين أ، يزيد لديهم خطر حدوث الوفاة.

> وقال العلماء فى دراستهم أن "معدلات الوفاة عند الذين تناولوا مكملات غذائية تحتوى على مضادات أكسدة لفترة من الزمن كان أكثر بنسبة 4%، مقارنة مع أشخاص تناولوا دواء وهمياً أو لم يتناولوا شيئاً".

> ونظر الباحثون فى بيانات 78 تجربة نشرت خلال الفترة من 1977 إلى 2012 وشملت 300 ألف راشد متوسط أعمارهم 63 عاما، وتناول أغلبهم مضادات الأكسدة لفترة لا تقل عن 3 سنوات، وكان 73% ممن شاركوا فى التجارب يتمتعون بصحة سليمة، مقابل 27% كانوا يعانون أمراضاً مزمنة، بينها مشكلات فى القلب والسكرى والزهايمر وأمراض العين المرتبطة بالتقدم فى السن.