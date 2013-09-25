فى المدرسة.. انصحى طفلك بعدم تناول الطعام من أصدقائه وغسل يديه بمطهر

فى الأيام الأولى من العام الدراسى الجديد تكثر المشكلات الصحية التى تعانى منها الأم قبل الطفل، فهى تعانى من أمراض كثيرة يصاب بها الطفل بعد أن كان فى مأمن منها خلال الإجازة وبعيدا عن اختلاطه بأقرانه من الأطفال.

المشكلة الحقيقية تكمن فى تربية الطفل على قواعد السلامة الحقيقية، ولكن يجب أن ننوه أنه مهما حذرت الأم طفلها ومهما حاولت تربيته على أصول صحية سليمة، فالمشكلة أنه طفل ولن يتغير ويسير على القواعد المطلوبة طوال الوقت لذا على الأم أن تبذل جهدا أكثر من الطفل كى تجنبه من العدوى فى المدرسة. هذا ما أكده الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن.

وأهم القواعد والنصائح التى يجب أن تعطيها الأم لطفلها فى المدرسة هو عدم تناول أى أطعمة من أصدقائه مهما كان نظيفا وعدم تناول أى أطعمة من خارج المنزل، وفى المقابل على الأمر أن تعطى الطفل طعاما لذيذا طيبا وشكله جميل ويحفز على تناوله حتى لا يضطر إلى تناول طعام من خارج المنزل، كذلك عليها أن تعلمه كيفية غسل يديه بين الحصة المدرسية الأخرى وفى الفسحة، وعليها أن تشعره بمدى خطورة تناوله للطعام من خارج المنزل وبشكل هادئ دون النهى الشديد أو العقاب القاسى حتى لا يعصاها الطفل دون أن تعلم.

وعليها أن توفر له زجاجة صغيرة من المياه ليشرب منها كلما أمكنه ذلك لكى يعوض السوائل المفقودة طوال اليوم، وكذلك زجاجة صغيرة جدا مملوءة بمطهر للأيدى خاص للأطفال حتى يمكنه تنظيف يديه بين كل حصة وأخرى.