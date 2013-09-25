وزير التعليم يصطحب نجلى اللواء نبيل فراج إلى مدرستهما بحضور زوجة الشهيد

«أبوالنصر»: ندرس حكم «الإخوان» لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المملوكة لقيادات الجماعة

كتب : توفيق شعبان ومحمد الأبنودى منذ 12 دقيقة

اصطحب الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، نجلى شهيد كرداسة اللواء نبيل فراج، «أحمد» و«زياد»، إلى مدرستهما أمس، لتخفيف العبء النفسى عليهما بعد حادث استشهاد والدهما، بحضور زوجة الشهيد. وخصّصت الإذاعة المدرسية بالمدرسة التى يدرس فيها نجلا الشهيد كلمة الصباح للحديث عن مآثر اللواء الراحل الذى ضحّى بحياته من أجل مصر فى أحداث كرداسة. وفى شأن آخر، قال الوزير إنه يدرس حيثيات الحكم القضائى بحل جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها مساء أمس، مشيراً إلى أنه كلّف المستشار القانونى للوزارة ببحث هذه الحيثيات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المملوكة لقيادات الجماعة. وشدّد «أبوالنصر»، فى تصريحات لـ«الوطن» على أنه لا يسعى بأى حال من الأحوال لإغلاق أى مدارس، مشيراً إلى أنه يعمل على عودة الانضباط إلى هذه المدارس وتسيير العملية التعليمية بها، حفاظاً على مستقبل التلاميذ، مشيراً إلى أن «العملية التعليمية منتظمة فى جميع مدارس الجمهورية لليوم الرابع على التوالى وسط حراسة أمنية مشدّدة من قِبل الجيش والداخلية، حفاظاً على سلامة وأمن الطلاب والمعلمين». وكشف الوزير عن خطة لبناء 1000 مدرسة جديدة هذا العام فى المحافظات، موضحاً أن الوزارة تحتاج إلى 52 مليار جنيه لتطوير وبناء هذه المدارس خلال السنوات المقبلة. وشدد «أبوالنصر»، خلال الجولة التى قام بها يرافقه الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة، فى عدد من مدارس المحافظة أمس، على استمرار جولاته الميدانية لزيارة المدارس فى كل المحافظات، لمتابعة العملية التعليمية، مؤكداً أن انتظام الدراسة هو الهدف الأول للوزارة، حيث زار الوزير والمحافظ مدارس «نارمر» للغات والأورمان الثانوية بنات وملحقة المعلمين الابتدائية التابعة لإدارة الدقى التعليمية. وأوضح الوزير أن نسبة حضور الإداريين والمدرسين خلال الأسبوع الأول للدراسة بلغت 100%، فيما بلغت نسبة الحضور للطلبة حوالى 97%، مشيراً إلى أن المدرسين والمعلمين يقع عليهم دور أساسى فى توعية الطلاب بأهمية الترشيد فى المياه والكهرباء وأهمية السياحة كمصدر دخل قومى للدولة وتنمية قدراتهم وزيادة الوعى الثقافى والاجتماعى ونبذ العنف والتطرّف، وأن الجهات الأمنية تواجه، وبحسم، أى محاولات لإفشال العملية التعليمية أو خروج على القانون. ومن جانبه، قال «عبدالرحمن»: إن «المحافظة تسعى جاهدة لتوفير أراضٍ لهيئة الأبنية التعليمية لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل بعض مدارس المحافظة والعمل على تقليلها، كما أن المحافظة تتحمّل توصيل المرافق للمدارس من مياه وكهرباء وصرف صحى».