الشرطة السودانية: لن نتردد فى حماية المواطنين وممتلكاتهم وفقا للقانون

أصدر المكتب الصحفى للشرطة السودانية، بيانا مساء أمس الثلاثاء، تطرق فيه لأحداث الشغب، التى شهدتها بعض محليات ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة، أكد فيه، أن بعض محليات ولاية الخرطوم، شهدت أحداث شغب متفرقة وتجمهرات غير مشروعة، بغرض الإتلاف والسلب، والنهب، والتخريب، وتمثلت فى إحراق بعض الممتلكات العامة والخاصة، ولم يكن ذلك بهدف التعبير السلمى القانونى، مما حدا بالشرطة للتدخل لتأمين الأرواح، والممتلكات، وحفظ الأمن.

وأوضح البيان، أنه تم ضبط عدد من المتهمين المشاركين فى هذه الأحداث، وفتحت فى مواجهتهم بلاغات جنائية، وتمكنت المباحث من استرداد كميات ضخمة من المسروقات والمنهوبات التى تخص المواطنين.

وأكد بيان المكتب الصحفى للشرطة، أن أحد المتفلتين، لقى حتفه أثناء محاولته نهب ممتلكات أحد المواطنين، الذى تصدى له دفاعا عن نفسه وممتلكاته.

وفى ولاية الجزيرة، أوضح البيان، أن مجموعات متفلتة حاولت تفريغ المواقف من المركبات لخلق زعزعة وسط المواطنين "بودمدنى"، كما حاولت مجموعات أخرى اقتحام مبانى التلفزيون، والكهرباء، وأحد أقسام الشرطة، كما كانت هنالك محاولات لقطع طريق "مدنى- المناقل" وقطع الطريق القومى "جنوب مدنى"، وقد تصدت الشرطة لكل هذه المحاولات، وأحبطتها وسيطرت على الموقف ونتج عن ذلك إصابات بسيطة ومتفرقة وسط الشرطة والمواطنين.

وأكدت الشرطة، أنها لا تتردد فى حماية المواطنين، وممتلكاتهم، وفق القانون، وتهيب بالمواطنين الكرام، أن لا ينساقوا خلف هذه العناصر، وتفويت الفرصة ومساعدة الشرطة فى حفظ الأمن واستقراره.