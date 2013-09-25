تصاعد القتال فى سوريا بين المعارضين المعتدلين ومقاتلى القاعدة

قال مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، إن مقاتلين معتدلين بالمعارضة السورية، يخوضون أعنف قتال لهم حتى الآن ضد مقاتلين مرتبطين بالقاعدة على الحدود الشمالية والشرقية لسوريا.

وفى إشارة إلى معارك بين جماعة "الدولة الإسلامية فى العراق والشام" المنضوية تحت مظلة القاعدة وبين الجيش السورى الحر بقياة اللواء سليم إدريس، وهى جماعة أكثر اعتدالا للمقاتلين الساعين للإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد، قال المسئول الأمريكى "هناك قتال حقيقى يدور بين الجانبين."

وأضاف المسئول أن الجيش السورى الحر -الذى يتلقى دعما أمريكيا لا يتضمن أسلحة فتاكة- يجلب تعزيزات، وأن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس ما هى الخطوات الإضافية التى يمكن أن تتخذها لمساعدة الجيش السورى الحر؟، لكنه لم يقدم أى تفاصيل.

وتصاعدت فى الأونة الأخيرة الاشتباكات بين جماعة الدولة الإسلامية فى العراق والشام وكتائب جبهة النصرة ضد قوات المعارضة الأكثر اعتدالا، خصوصا فى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بمحاذاة الحدود الشمالية والشرقية لسوريا.