طرح أول صورة لفيلم براد بيت الجديد Fury

كتب : عمرو عز الدين منذ 30 دقيقة

طرح المخرج دافيد آير عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أول صورة من فيلمه الحربي القادم Fury، الذي يحكي قصة مجموعة من الأمريكيين في ألمانيا النازية خلال نهاية الحرب العالمية الثانية وهم يقومون بمهمة كبيرة.

الفيلم يعود من خلاله النجم الكبير براد بيت بعد آخر أعماله الناجحة World War Z، ويشاركه البطولة سكوت إيستوود نجل الممثل المخضرم كلينت إيستوود، والممثل الشاب شيا لابوف.

الصورة يظهر فيها الأمريكيون في ملابس عسكرية فوق دبابة، دون أي إضافات أخرى تسمح باستنتاج ما وراء المشهد، ومن المقرر عرض الفيلم في أواخر العام المقبل.