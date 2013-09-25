آلام الطمث الشديدة مؤشر على "بطانة الرحم المهاجرة"

حذرت الجمعية الألمانية لحماية المستهلك من أن معاناة المرأة من الآلام الشديدة والمتكررة التى يصعب الحد منها أثناء فترة الطمث يمكن أن تشير إلى الإصابة بمرض "بطانة الرحم المهاجرة"، لافتة إلى أنه غالباً ما تتسبب مثل هذه الآلام المستمرة فى سلب المرأة قدرتها على الاستمتاع بحياتها.

وأضافت الجمعية بحسب ما جاء بالجزيرة.نت، أنه عند الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة هذه ينمو الغشاء المخاطى المبطن للرحم "بطانة الرحم" خارج تجويف الرحم، ولا سيما فى المبايض، مما قد يؤثر على خصوبة المرأة وقدرتها على الإنجاب.

وأشارت الجمعية إلى أنه غالباً لا تكتشف المرأة إصابتها بهذا المرض إلا فى مرحلة متأخرة للغاية، ولا سيما عندما تحاول البحث عن سبب عدم تحقق رغبتها فى الإنجاب.

وتطمئن الجمعية بأنه يمكن الحد من الآلام الناتجة عن هذا المرض من خلال الخضوع لبرنامج علاجى مدروس باستخدام أنواع معينة من الأدوية، كما يمكن أيضاً الحمل بعد العلاج.