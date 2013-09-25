أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: الرياضة تساعد الأطفال على استيعاب الدروس وحفظ المعلومات

Google+ Print
دراسة: الرياضة تساعد الأطفال على استيعاب الدروس وحفظ المعلومات دراسة: الرياضة تساعد الأطفال على استيعاب الدروس وحفظ المعلومات

دراسة حديثة تسلط الضوء على أهمية اللياقة البدنية للأطفال، فهى ليست مفيدة لصحتهم الجسدية فحسب، بل لصحتهم العقلية أيضاً، فالأطفال الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية يستوعبون دروسهم بشكل أفضل ويحفظون المعلومات بشكل أكثر فاعلية.
> جاء هذا الاستنتاج بعد دراسة أجراها علماء فى جامعة "إلينوي" الأميركية، حسب ماء على "العربية نت" تناولت 12 ألف تلميذ وتلميذة بفحص لياقتهم البدنية وقياس مؤشر كتلة الجسم وتحصيلهم الأكاديمى فى اللغة الإنجليزية والرياضيات، وكان عمر المشاركين عشر سنوات.
> وتبين من خلال الدراسة، أن الأطفال الذين يمارسون النشاطات البدنية مدة 10 دقائق قبل الاختبار كان أداؤهم الأكاديمى أعلى من أولئك الأطفال الذين لا يمارسون الرياضة قبل الاختبار.
> كما أن نسبة تركيزهم فى دروسهم كانت أعلى من غيرهم، وأفاد خبراء الصحة بأن هناك طرقا بسيطة لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وجعل ذلك ممتعا لهم، منها مثلا مزاولة الرياضات الخفيفة كاليوغا والركض والقفز وركوب الدراجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365