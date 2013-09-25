دراسة: الرياضة تساعد الأطفال على استيعاب الدروس وحفظ المعلومات

دراسة حديثة تسلط الضوء على أهمية اللياقة البدنية للأطفال، فهى ليست مفيدة لصحتهم الجسدية فحسب، بل لصحتهم العقلية أيضاً، فالأطفال الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية يستوعبون دروسهم بشكل أفضل ويحفظون المعلومات بشكل أكثر فاعلية.

> جاء هذا الاستنتاج بعد دراسة أجراها علماء فى جامعة "إلينوي" الأميركية، حسب ماء على "العربية نت" تناولت 12 ألف تلميذ وتلميذة بفحص لياقتهم البدنية وقياس مؤشر كتلة الجسم وتحصيلهم الأكاديمى فى اللغة الإنجليزية والرياضيات، وكان عمر المشاركين عشر سنوات.

> وتبين من خلال الدراسة، أن الأطفال الذين يمارسون النشاطات البدنية مدة 10 دقائق قبل الاختبار كان أداؤهم الأكاديمى أعلى من أولئك الأطفال الذين لا يمارسون الرياضة قبل الاختبار.

> كما أن نسبة تركيزهم فى دروسهم كانت أعلى من غيرهم، وأفاد خبراء الصحة بأن هناك طرقا بسيطة لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وجعل ذلك ممتعا لهم، منها مثلا مزاولة الرياضات الخفيفة كاليوغا والركض والقفز وركوب الدراجة.