45 مختصا يناقشون آليات تطوير فروع المراجعة الداخلية

عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)

ناقش 45 مراجعا ومراجعة أمس في اللقاء الثالث للمراجعة الداخلية في التربية والتعليم، آليات تطوير فروع المراجعة الداخلية ورفع كفاءة العاملين فيها لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.وأكد مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة التربية والتعليم ضيف الله بن صالح الثبيتي لدى افتتاح اللقاء تحت رعاية نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي أن الوزارة حريصة على تطوير المراجعة الداخلية لأداء مهامها كما وردت باللائحة الموحدة الصادرة بقرار مجلس الوزراء.وقال «إن اللقاء يهدف للتواصل مع فروع المراجعة الداخلية في المناطق والمحافظات لتطوير أعمال هذه الإدارات ورفع كفاءة العاملين بها وتفعيلها للقيام بمهامها على الوجه المطلوب»، مشيرا إلى أن اللقاء تضمن ندوات وورش عمل تتعلق بآليات تنفيذ عملية المراجعة والمعايير المهنية للمراجعة، ويهدف للتواصل مع فروع المراجعة الداخلية في المناطق والمحافظات لتطوير أعمال هذه الإدارات ورفع كفاءة العاملين بها وتفعيلها للقيام بمهامها على الوجه المطلوب.وقدم مندوب ديوان المراقبة العامة عبدالعزيز الفارس عرضا عن علاقة وحدات المراجعة بالديوان والأجهزة الرقابية الأخرى، وعرض عينة من أحد الفروع.