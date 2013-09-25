وظائف مؤقتة خارج وقت الدراسة لطالبات جامعة الإمام

مريم الصغير (الرياض)

نظمت عمادة شؤون الطلاب ممثلة بإدارة التشغيل الطلابي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مؤخرا حملة تعريفية بالتشغيل الطلابي تهدف إلى تعريف الطالبات بأهداف التشغيل الطلابي وشروطه وفتح باب التسجيل للراغبات فيه.وأوضحت مديرة إدارة التشغيل الطلابي حنان بنت محمد الجهيمي أن التشغيل الطلابي هو أحد برامج الرعاية التربوية والاجتماعية التي تقدمها الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب ويهدف إلى تحقيق رسالة الجامعة نحو الرعاية التربوية والاجتماعية لصقل مواهب الطالبات وتعويدهن على ممارسة العمل وتحمل المسئولية والعطاء من خلال بعض الأعمال المناسبة خارج وقت الدراسة في مرافق الجامعة المختلفة، كما يهدف إلى استغلال أوقات فراغهن بما يعود عليهن بالنفع والفائدة، وتعويدهن الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وإتاحة الفرصة لهن في الإسهام عمليا في دعم دور الجامعة وتحقيق رسالتها، والإسهام في سد حاجة الطالبات المادية وإعانتهن لمواصلة تحصيلهن العلمي وخاصة ممن انقطعت مكافأتهن، وتشجيع الطالبات ذوات القدرات والمهارات المتميزة، وصقل مهاراتهن، وإزالة الرهبة من ممارسة العمل والتعود على تحمل المسؤولية. يذكر أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا من الطالبات واللاتي أبدين إعجابهن بما يقدم لهن من برامج وأنشطة في الجامعة، وقدمن الشكر لمدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ولعميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصغير.