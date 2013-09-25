مؤتمنون على تنفيذ توجيهات القيادة بتفان وإخلاص

شهد والأمير تركي بن عبدالله احتفالات الرياض .. الأمير خالد بن بندر:

أحمد الثقفي (الرياض)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن الاحتفال باليوم الوطني له مكانة كبيرة في قلب كل مواطن ترعرع في أحضانه ونهل من خيراته وأعطاه الكثير ويطلب منه الأكثر لخدمته والرفع من شأنه.وأضاف لدى رعايته البارحة الأولى، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، احتفالات أهالي مدينة الرياض بذكرى اليوم الوطني الـ 83 للمملكة الذي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام وأمانة منطقة الرياض، في مركز الملك فهد الثقافي: «نستذكر في هذه المناسبة الغالية ما صنعه الرجال الأوفياء أبناء هذا الوطن بقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - في لم شمل هذا الوطن وتوحيد كلمته من شماله لجنوبه وغربه لشرقه لوسطه تحت راية التوحيد وفي ظل دستورنا الخالد الكتاب والسنة».وتابع سموه قائلا: «نستذكر هذه الأعمال الجليلة لهذا القائد الفذ ورجاله في كل عام لتكون لنا وللأجيال أبناء المملكة دافعاً قوياً لترسيخ هذه الوحدة واللحمة الوطنية وأن نعمل بكل إخلاص وجد للحفاظ على أمنها واستقرارها وبذل كل جهد وبكل ما أوتينا لتنميتها والرفع من شأنها».وأكد الأمير خالد بن بندر أن حرص القيادة الرشيدة يتطلب منا كمسؤولين مؤتمنين على تنفيذ التوجيهات أمام الله أولا ثم ولي الأمر بكل تفان وإخلاص.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مركز الملك فهد الثقافي نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر، والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، ورئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم ووكيل إمارة منطقة الرياض المكلف عبدالله بن مجدوع القرني ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان والمشرف العام على الإدارة العامة للمكتبات عبدالله الكناني ومساعد المشرف العام على الإدارة العامة للمكتبات فيصل المرغلاني.وقص سمو أمير الرياض شريط افتتاح المعرض المصاحب لفعاليات اليوم الوطني، حيث تجول سموه في المعرض الذي اشتمل على صور تذكارية عن حياة جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وصالات رسم للأطفال للتعبير عن مشاعرهم تجاه اليوم الوطني.وأوضح نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر في الحفل الخطابي توالي النهضة بعد تولي المؤسس زمام الحكم ومن بعده أبنائه البررة وصولا إلى وقتنا الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله.بعد ذلك ألقيت قصيدة وطنية، ثم كرم سمو أمير منطقة الرياض معالي الشيخ محمد العبودي الشخصية الثقافية لهذا العام، بعدها قدم مجموعة من الاطفال أوبريتا بعنوان «أحبك ياوطني».وفي ختام الحفل كرم أمير الرياض الداعمين للحفل، ثم تسلم وسمو نائبه درعين بهذه المناسبة، قبل أن ينتقل سموهما لموقع آخر للاحتفالات بساحة مركز الملك عبدالعزيز التاريخي حيث كان في استقبالهما أمين منطقة الرياض بالنيابة الدكتور إبراهيم الدجين، وشاهدا بعض العروض الفلكلورية التي قدمتها الفرق الشعبية.