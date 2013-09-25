زيارة الأمير سعود عمقت نهج التواصل والتآلف

محمد الزهراني، طالع الأسمري (الجبيل)

عبر عدد من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية في محافظة الجبيل عن فرحتهم بزيارة أمير المنطقة الشرقية مؤكدين أن سموه الكريم أولى البنى التحتية والمشاريع الحيوية في كل محافظات ومدن المنطقة الشرقية كل اهتمامه. ووصف المتحدثون الزيارة الكريمة بأنها استمرار لنهج التواصل بين ولاة الأمر والمواطنين مشيرين إلى أنها حملت الخير والبشرى لكل المواطنين.وجهة المستثمرينالعميد صالح الجلعود مدير شرطة الجبيل تقدم بالتحية إلى سمو الأمير، مشيرا إلى أن زيارة سموه جاءت لتلمس احتياجات المواطنين وهذا نهج سار عليه ولاة الأمر. وقال من جانبه المهندس علي بن عبدالرزاق الشعير عضو لجنة الأعمال في الغرفة التجارية إن لزيارة الأمير سعود بن نايف أبعادها التنموية والاقتصادية والتي تشكل دعما قويا من سموه للجبيل سواء على المجال التنموي أو المجال الاقتصادي.قلب واحدالدكتور إبراهيم بن هذال العتيبي رئيس المجلس البلدي في محافظة الجبيل قال: تشعر المحافظة كلها بالفرحة بالزيارة الميمونة وستظل من الأيام التي لاينساها المواطنون لما حملته من بشائر، والجميع يستشعرون في أعماقهم حجم المسؤوليات الملقاة على عزائمهم، متمثلة في مبادلة الوطن العطاء.من جانبه يرى قائد قطاع حرس الحدود في محافظة الجبيل العميد البحري عبدالعزيز الغامدي أن هذه الأيام المباركة من أيام الخير والعطاء من قيادتنا. أما مدير مرور محافظة الجبيل العقيد سعود بن شجاع العتيبي فقال إن الجبيل تعيش فرحتين، اليوم الوطني وزيارة سمو الأمير سعود بن نايف. ومن جانبه عبر العقيد عبدالله الرواف مدير إدارة الدفاع المدني عن بالغ سعادته وسروره بالزيارة التي أكدت حرص سموه على الوقوف على احتياجات المحافظة والالتقاء بالمواطنين. أمين عام الجمعية الخيرية أحمد بن مطر السويدي يقول إن الجميع يدركون أن الزيارة ستعود عليهم بمزيد من الإنجازات التعليمية والصحية والاجتماعية والخدمية حيث عرف سموه بإنجازاته وبصماته الواضحة.مشاريع الخيرمدير مكتب التعليم في الجبيل عيسى ناصر الحربي ذكر أن المحافظة وكل العاملين في القطاع التربوي والتعليمي سعدوا بزيارة سمو الأمير للجبيل لأنها حملت الكثير من المضامين للوقوف على سير الأعمال والمشاريع التنموية. ومن جانبه يقول مدير مكتب قائد حرس الحدود النقيب محمد سعود المطيري بكل معاني الحب والولاء استقبلنا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسعدنا بزيارته الميمونة وأدعو المولى عز وجل أن يديم على هذا البلد أمنه وأمانه واستقراره. من جانبه ذكر مدير فرع المياه أن الزيارة حملت البشرى والخير والمشاريع العملاقة. ومن جانبه يقول مدير عام ميناء الجبيل التجاري الكابتن فهد أحمد العامر إن الجبيل شهدت إنجازات حضارية ونقلة نوعية في جميع المجالات وخصوصا الموانئ والقطاعات التجارية والصناعية بشتى مجالاتها، وتأسيس البنية التحتية من مشاريع وغيرها، وأضاف: وما يشهده ميناء الجبيل من توسعات ضخمة في مرافقه ومعداته ومنشآته المختلفة لتواكب التطور الكبير الذي تعيشه المملكة إنما يدل على حرص القيادة على الاستمرار في مواصلة هذا الدعم.نهج التواصلالمستشار الاقتصادي سعد بن فضل البوعينين عبر عن سعادته بزيارة الأمير سعود. وقال إنها تأتي ضمن نهج التواصل بين المسؤول والمواطنين، إلى ذلك عبر رجل الأعمال مطلق بن نبأ القحطاني رئيس مجلس أعمال فرع الغرفة التجارية بالجبيل عن بالغ سروره بزيارة الأمير وقال إن اهتمام سموه بمحافظة الجبيل كغيرها من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ليس بالأمر المستغرب عليه إذ تحتل الجبيل مكانة وأهمية استراتيجية كونها قلعة صناعية عالمية.قلعة الصناعةوقال رجل الأعمال عبدالله بن مبارك المسحل إن الزيارة الكريمة حملت بشرى خير وفألا حسنا لرجال الأعمال والاقتصاديين والمواطنين في محافظة الخير وقلعة الصناعة.