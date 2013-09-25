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مجلس الوزراء يميل لإقامة مباراة مصر وغانا على استاد القاهرة

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مجلس الوزراء يميل لإقامة مباراة مصر وغانا على استاد القاهرة مجلس الوزراء يميل لإقامة مباراة مصر وغانا على استاد القاهرة

يميل مجلس الوزراء لإسناد مهمة إقامة مباراة وغانا في الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال على استاد القاهرة.

ويعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الأربعاء لتحديد مكان استضافة مباراة مصر وغانا المصيرية يوم 19 نوفمبر، لاختيار إما إقامة المباراة على برج العرب أو استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة نقل لرموز الرياضة في اجتماعهم معه يوم الثلاثاء أن رغبة مجلس الوزراء إقامة اللقاء على استاد القاهرة.

وأضاف المصدر أن رغبة مجلس الوزراء في إقامة المباراة على استاد القاهرة يأتي حرصا على عكس الحالة الأمنية في مصر للمجتمع الدولي.

ويرفض الأمن استضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية في مناطق قريبة من العمران الفترة الماضية بسبب الظروف الأمنية.

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