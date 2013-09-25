تدشين الموقع الإلكتروني ودليل تربية لـ«تربية أم القرى»

احمد العفيفي (مكة المكرمة)
افتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس أمس، قسم التربية الخاصة الذي استحدث بكلية التربية العام الماضي وتم استكماله بشكل متكامل هذا العام، كما افتتح قسم التربية البدنية بعد أن تم نقله إلى مقر كلية التربية بالمدينة الجامعية بالعابدية بدلا من المقر السابق بالجامعة بحي العزيزية، إلى جانب افتتاح معامل قسم التربية الفنية الجديدة البالغ عددها ستة معامل خاصة بأعمال النجارة والخزف والنسيج بالإضافة إلى تدشينه الموقع الإلكتروني للكلية وتدشين دليل الكلية المعد باللغة الإنجليزية في 400 صفحة.وتجول عساس ومرافقوه على وحدات قسم التربية الخاصة واستمع إلى شرح مفصل من قبل عميد الكلية الدكتور زايد بن عجير الحارثي عن شعب القسم البالغ عددها ست شعب؛ تتمثل في الإعاقة العقلية والإعاقة الجسدية والإعاقة الحسية والتوحد وصعوبات التعلم بالإضافة إلى الإبداع والموهبة.وفي قسم التربية البدنية اطلع الدكتور عساس على وحداته وتجهيزاته وما تم توفيره من إمكانات ووسائل تدريبية لطلاب القسم بالنادي الاجتماعي لممارسة أنشطة القسم المختلفة لحين استكمال النادي الرياضي الاولمبي بالمدينة الجامعية بالعابدية.وتعرف في معامل قسم التربية الفنية الجديدة البالغ عددها ستة معامل والخاصة بأعمال النجارة والخزف والنسيج، على التجهيزات والمعدات الآلية والتقنية والفنية التي زودت بها تلك المعامل وما تسهم به من دور في تدريب طلاب قسم التربية الفنية.كما اطلع على محتويات الموقع الإلكتروني لكيلة التربية بعد تحديثه وتطويره ووقف على خدماته المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم أكثر من 400 عضو هيئة تدريس والبرامج وأخبار الكلية وطلابها في كافة المراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه البالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة؛ علاوة على الرسائل العلمية المنفذة بالكلية. عقبها دشن دليل كلية التربية باللغة الإنجليزية المتضمن في صفحاته البالغة 400 صفحة شرحا كاملا لمقررات ومواد البكالوريوس في جميع أقسام الكلية وبرامجها والتعريف بأساتذة الكلية وكذلك توصيف المقررات حسب مواصفات ومعايير الهيئة الوطنية السعودية للاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي.وأعرب مدير الجامعة عن اعتزازه بالنقلات الكمية والنوعية لكلية التربية (بيت الخبرة التربوي) مشيدا بجهود عميدها الدكتور زايد الحارثي وكافة العاملين معه للرقي بمسيرتها بما يتماشى مع الحراك التطويري للجامعة.