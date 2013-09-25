مذيعة "إستار أكاديمي": الموسم الجديد يحمل الكثير من المفاجآت.. وإذاعته على "cbc" تعطيه ثقلا جديدا

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 25-09-2013 02:09

في لقاء عبر الأقمار الصناعية من العاصمة اللبنانية بيروت، قالت هيلدا خليفة مذيعة إستار أكاديمي الشهيرة، مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "سي بي سي"، عبر برنامج "هنا العاصمة"، إن الموسم الجديد للبرنامج سيكون مختلفا وبه العديد من المفاجآت، رغم صعوبة أن تكون هناك تغييرات في قالب البرنامج الرئيسي لكن ستكون هناك مفاجات كثيرة.

وقالت هيلدا "لانكتفي أن تقوم المواهب فقط بالغناء، نحن نصقل هذه المواهب بكل مايمكن تخيله عبر تأهيل كبير على كافة المستويات في جميع أنواع الفنون والإتيكيت وطريقة الغناء وكيفية إمساك "المايك" والوقفات الصعبة على المسرح".

وتابعت خليفة أن محمد عطية بطل أول مواسم إستار أكاديمي "ساهم في نجاح البرنامج واتساع رقعته ومشاهدته، ولازلنا حتى هذا اليوم نتحدث عنه ونذكره بتعدد مواهبة وخفة ظله".

وأضافت هيلدا، في لقائها "نحاول طوال الوقت وبسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة، إخراج الشباب والمواهب من الأحداث السياسية من خلال جمعهم على الأغاني الرائعة التي تذيب أي قلق، كما أن الطلبة ليس لديهم تلفزيونات لمتابعة الأحداث".

وقالت "إن ثمة اساتذة جدد سينضمون للموسم الجديد، إضافة إلى عودة بعض الوجوه اللامعة التي غابت لموسم أو اثنين، لقد جئنا الوطن العربي بفريق محترف وتلقينا آلاف الطلبات ثم أجريت اختبارات وتم الاستقرار في النهاية على 16 وجها يملكون مواهب رائعة وأصوات جميلة"

وأوضحت هيلدا أن إذاعة البرنامج على قنوات "سي بي سي" هذا العام "يعطي البرنامج ثقلا جديدا وإضافة، وسينفذ إلى بيوت المصريين بشكل أكبر وإلى الوطن العربي، لأن هذه القنوات تعد نافذة كبيرة على مستوى الشرق الأوسط".