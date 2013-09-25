"شباب القبائل العربية" يدعو للاحتفال بنصر أكتوبر فى كل أنحاء مصر

دعا المنسق العام لإئتلاف شباب القبائل العربية حمدى كويلة خلال بيان له اليوم، كافة رموز القبائل بالصعيد إلى زيارة محافظة مطروح و المشاركة فى احتفاليات نصر أكتوبر، ينظمها الائتلاف فى الثالث من الشهر القادم بمقر نقابة الصحفيين.

وناشد المنسق العام للائتلاف كافة القبائل العربية بمصر، بضرورة الوحدة ونبذ الخلافات وجمع شمل كل قبائل الصحراء الغربية مع قبائل الصعيد ومختلف المحافظات المصرية، ومساندة الجيش المصرى والشرطة والحفاظ على الأمن وإشاعة السلام .

ووجه كويلة الشكر لكافة الدول العربية التى ساندت مصر خلال حرب أكتوبر، والتى لا زالت على عهدها مع مصر فى الحرب ضد الإرهاب والاستعمار، ودعا الدول العربية إلى الاحتفال بأكتوبر، باعتبارها حرب كل العرب.

فى سياق متصل واصل وفد ائتلاف شباب القبائل العربية جولاته للأسبوع الثانى على التوالى داخل محافظات الصعيد، وقام بزيارة عدد كبير من قبائل محافظة قنا.

والتقى الائتلاف عددا من الرموز القبلية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين بقنا ودشنا ونجع حمادى، إضافة إلى عقد لقاءات مع رموز القبائل العربية والهوارة والأ شراف داخل دواوين العائلات، والتى شهدت حضور الكثير من أبناء القبائل وسط ترحيب القبائل.

ووزع الائتلاف 2مليون استمارة عضوية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا لحث أبناء القبائل العربية المختلفة على الانضمام للائتلاف، وتمثيلهم رسميا وساهم شباب القبائل والعائلات بدشنا ونجع حمادى وقنا بدور كبير فى توزيع استمارات عضوية الائتلاف، وأبدت القبائل تعاونها مع الائتلاف، والتأكيد على الالتفاف واستمرار التعاون مع القوات المسلحة والشرطة .

ووجه الائتلاف الشكر إلى كافة الحركات الثورية وشباب الثورة بقنا على تعاونهم من أجل لم شمل القبائل العربية المختلفة.



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