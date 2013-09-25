الحكومة تنتهى من مراجعة الأحوزة العمرانية فى 15 محافظة

أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لــــ"اليوم السابع"، أن الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والتنمية المحلية وبمشاركة وزارات الدفاع والإسكان والرى والبيئة بالتنسيق مع المحافظين، انتهت من مراجعة الحيز العمرانى لمدن وقرى ونجوع 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أول اجتماع بمجلس الوزارة مع المحافظين، لتنظيم الأحوزة العمرانية من خلال المخطط الاستراتيجى.

بينما تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تخصيص مساحات من الأراضى والمتخللات فى مناطق الكثافة السكانية، التى لا يوجد بها ظهير صحراوى لإضافة منشآت سكنية مناسبة تستوعب التوسع السكانى بالمنطقة، لمنع البناء على الأراضى الزراعية.

كان مجلس الوزراء وافق على تنشيط فكرة قرى الظهير الصحراوى، بحيث يمتد طريق من القرية الأم إلى القرية الجديدة مع تخطيط هذه المناطق، على أن تقام المنشآت السكنية بها وفقاً للمخطط بالتمويل الذاتى خلال خمسة أشهر، وموافقة وزارة الرى على بيان المواقع التى يمكن أن يتواجد بها إمكانيات مياه جوفية كافية لأغراض الشرب والاستخدام المنزلى، وذلك لتوفير حاجات قرى الظهير الصحراوى.

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