احتفالات منطقة مكة المكرمة باليوم الوطني خرجت بهوية موحدة

وسط مظاهر ابتهاج كبير، احتفلت منطقة مكة المكرمة بكرنفالات وفعاليات متنوعة ومميزة انطلقت في مختلف محافظات ومراكز المنطقة في ذكرى الـ83 لليوم الوطني لهذا العام.

> وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بتنوع الفعاليات التي شملت الألعاب النارية والفرق المسرحية وعروض الليزر والطيران الشراعي ومحاضرات وورش عمل حول أهمية اليوم الوطني، وأفلاما وثائقية والألعاب البهلوانية والفعاليات النسائية وغيرها من البرامج، مشيدين بحسن التنظيم وتهيئة أماكن وميادين الاحتفالات التي جذبت الصغار والكبار على حد سواء في جميع محافظات ومراكز المنطقة والتي أضفت أجواء جميلة ونشرت روح الابتهاج وحب الوطن. من جهته أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية رئيس اللجنة العليا للاحتفاء باليوم الوطني الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، أن الصدى الإيجابي المميز لاحتفالات اليوم الوطني بالمنطقة هذا العام ساهم في نجاح الفعاليات، حيث جاء بعد توفيق الله عز وجل نتيجة تعاون وتكامل جميع القطاعات العاملة بالمنطقة، مبينا أنها لاقت حضورا كبيرا لساكني وأهالي المنطقة وزوارها الذين تجاوز عددهم 450 ألف زائر ومشارك لـ 194 فعالية موزعة على 25 موقعا، شملت جميع محافظات ومراكز المنطقة في مكة المكرمة، جدة، الطائف، القنفذة، الليث الخرمة، رابغ، الكامل، العرضيات، أضم، المويه، ميسان، رنية، تربة، خليص، الجموم.

> وقال الدكتور الفالح عقب حضوره ومتابعته للفعاليات التي أقيمت في محافظتي مكة وجدة: «بحمد الله أنهت اللجنة العليا للاحتفاء باليوم الوطني بمنطقة مكة المكرمة فعاليات الاحتفال بهذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعا وخروج الفعاليات بنجاح لافت ونسبة أخطاء لا تذكر إطلاقا»، وأشار رئيس اللجنة العليا للاحتفاء باليوم الوطني، إلى أن احتفالات منطقة مكة المكرمة هذا العام خرجت بشكل منظم وهوية موحدة بعيدا عن الاجتهادات، وذلك من خلال مظلة اللجنة العليا التي وجه بتشكيلها سمو أمير المنطقة، حيث تم العمل لهذه المناسبة منذ أكثر من ستة أشهر بدءا بمراحل التجهيز والاستعداد والتنظيم وحتى ختام الفعاليات،