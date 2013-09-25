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تكريم منال أمين بطلة أفريقيا فى المعلوماتية

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تكريم منال أمين بطلة أفريقيا فى المعلوماتية تكريم منال أمين بطلة أفريقيا فى المعلوماتية

كرمت جمعية اتصال منال أمين رئيسة شركة أرابيز بعد حصولها على المركز الثانى فى الاستفتاء الذى قامت به الجمعية الأفريقية لنظم المعلومات " AFICTA ".

وحصلت منال أمين على اكثر من 490 صوتا من إجمالى 1500 صوت، هو إجمالى عدد من صوتوا على الموقع الإلكترونى للجمعية.

وقال الدكتور حازم الطحاوى رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال إنه ترشح لهذه المسابقة 18 من القيادات التنفيذية لشركات نظم المعلومات على مستوى القارة الأفريقية وحصل على المركز الأول رئيس أحد الشركات التكنولوجية بدولة جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن منال أمين هى بطلة أفريقيا فى المعلوماتية حيث أهلها إلى هذا التكريم خبراتها فى مجال نظم المعلومات.

وأكدت منال أمين رئيسة شركة أرابيز أن جمعية اتصال قد رشحت اسمها لهذه الجائزة، مؤكدة إن المرأة المصرية تتمتع بخبرات كبيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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