أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمير تبوك يدعو إلى تأمل ما قدمه الآباء والأجداد من أجل الوطن

Google+ Print
أمير تبوك يدعو إلى تأمل ما قدمه الآباء والأجداد من أجل الوطن أمير تبوك يدعو إلى تأمل ما قدمه الآباء والأجداد من أجل الوطن

 علي بدير (تبوك)

دعا صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك خلال رعاية سموه لاحتفالات اليوم الوطني الى تذكر ما قدمه الآباء والأجداد وإلى تأمل منجزات العهد الزاهر ودعا سموه الى تأمل ما تحدث به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وهو تعبير عن مشاعر كل مواطن ومواطنة. وشكر سموه القائمين على المعرض كما ثمن الجهود المميزة لأمين منطقة تبوك وزملائه رؤساء البلديات ومنسوبي الأمانة والبلديات، مشيرا إلى البرامج المتعددة والمتنوعة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والتي تقام في المحافظات والمراكز.وكان سمو امير تبوك رعى امس احتفالات اليوم الوطني التي اشتملت على عدد من الفقرات والعروض الشعبية والعرضة والالعاب النارية التي غطت سماء مدينة تبوك.وفي السياق، اطلع سمو امير تبوك على ما تضمنه المعرض التاريخي من لمحات سريعة عن انجازات المملكة في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي أرسى دعائم التوحيد والحق وتمكن من فرض سلطته في طول البلاد وعرضها وأذاب الخلافات القبلية ووحد كياناتها المختلفة في دولة واحده قوية الأركان بتطبيق الشريعة الإسلامية.كما ضم المعرض الإنجازات التي تمت في عهود ابنائه البررة. كما تضمن المعرض جناحا للإنجازات التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي يعد عهد الازدهار والنماء حيث شهدت المملكة نقلة نوعية على كافة الأصعدة والمستويات وقد حرص -حفظه الله- على توفير الروافد التي تجعل المواطن عاملا منتجا وقادرا على العطاء واهتم بالتنمية الشاملة بشقيها البشري والمادي فتم التوسع في تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين مع التنويع في وسائل تمويلها وإدارتها وتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها لتلبية متطلبات النهضة الشاملة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً