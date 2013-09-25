أمير تبوك يدعو إلى تأمل ما قدمه الآباء والأجداد من أجل الوطن

علي بدير (تبوك)
دعا صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك خلال رعاية سموه لاحتفالات اليوم الوطني الى تذكر ما قدمه الآباء والأجداد وإلى تأمل منجزات العهد الزاهر ودعا سموه الى تأمل ما تحدث به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وهو تعبير عن مشاعر كل مواطن ومواطنة. وشكر سموه القائمين على المعرض كما ثمن الجهود المميزة لأمين منطقة تبوك وزملائه رؤساء البلديات ومنسوبي الأمانة والبلديات، مشيرا إلى البرامج المتعددة والمتنوعة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والتي تقام في المحافظات والمراكز.وكان سمو امير تبوك رعى امس احتفالات اليوم الوطني التي اشتملت على عدد من الفقرات والعروض الشعبية والعرضة السعودية والالعاب النارية التي غطت سماء مدينة تبوك.وفي السياق، اطلع سمو امير تبوك على ما تضمنه المعرض التاريخي من لمحات سريعة عن انجازات المملكة في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي أرسى دعائم التوحيد والحق وتمكن من فرض سلطته في طول البلاد وعرضها وأذاب الخلافات القبلية ووحد كياناتها المختلفة في دولة واحده قوية الأركان بتطبيق الشريعة الإسلامية.كما ضم المعرض الإنجازات التي تمت في عهود ابنائه البررة. كما تضمن المعرض جناحا للإنجازات التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي يعد عهد الازدهار والنماء حيث شهدت المملكة نقلة نوعية على كافة الأصعدة والمستويات وقد حرص -حفظه الله- على توفير الروافد التي تجعل المواطن عاملا منتجا وقادرا على العطاء واهتم بالتنمية الشاملة بشقيها البشري والمادي فتم التوسع في تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين مع التنويع في وسائل تمويلها وإدارتها وتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها لتلبية متطلبات النهضة الشاملة.