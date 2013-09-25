الأمانة: نزع ملكيات 400 محل تجاري لتوسعة شارع حسان

عبد العزيز الربيعي (الطائف)

بدأت أمانة الطائف في مخاطبة أصحاب أكثر من 400 عقار تقع على شارع حسان بن ثابت المتجهة إلى طريق الجنوب وذلك لنزع ملكياتها لصالح مشروع توسعة شارع حسان بن ثابت بالطائف.وطالبت الأمانة في الإعلانات الموزعة على المحلات التجارية والمطلوب إزالتها ونزع ملكياتها بسرعة مراجعة المكتب الاستشاري بطريق الصناعية واصطحاب صورتين مصدقتين من الصك وصورة من الهوية الشخصية وذلك بهدف إنهاء الإجراءات في وقت قصير والبدء في مشروع التوسعة.وتهدف أمانة الطائف لتوسعة طريق حسان بن ثابت والممتد من نفق الملك فيصل حتى إشارة الحدائق بطريق الجنوب بمسافة تتجاوز ستة كيلومترات لتحسين الطريق وفك الازدحام الذي يشهده الطريق لوجود عدد كبير من المحلات التجارية وخاصة محلات زينة السيارات والسيراميك والمطاعم التي تقع على الشارع وتسببت في تلبك الحركة المرورية، ويأتي ذلك ضمن خطة الأمانة التي تهدف إلى التقليل من الازدحام في الشوارع وذلك ضمن المشاريع التي تقيمها الأمانة وفي مقدمتها تنفيذ أربعة جسور وأنفاق في مواقع حيوية ستنهي الازدحام في الشوارع.وأكد أمين أمانة الطائف المهندس محمد المخرج أن الطائف مقبلة على تطوير في كافة المجالات سيشهدها المواطن والمقيم بعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع الحالية التي اعتمدتها الأمانة وجارٍ البدء في تنفيذها.