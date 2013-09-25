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دراسة: إنقاص الوزن وتجنب المنبهات يخففان احتمالات انقطاع التنفس

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دراسة: إنقاص الوزن وتجنب المنبهات يخففان احتمالات انقطاع التنفس دراسة: إنقاص الوزن وتجنب المنبهات يخففان احتمالات انقطاع التنفس

يعد "ضغط الدم المقاوم" نوعاً من أنواع ارتفاع ضغط الدم الذى لا يستجيب بشكل جيد للعلاج الطبى التقليدى، وقد وجدت دراسة طبية جديدة علاقة بين زيادة خطر الإصابة بهذا النوع من ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى الأشخاص المصابين بتوقف التنفس أثناء النوم.
> فبحسب دراسة قامت بها Cleveland clinic الأميركية، فإن 58% من المشاركين فى الدراسة الذين يعانون حالة شديدة من انقطاع التنفس أثناء النوم مصابون بارتفاع الضغط المقاوم، و28% من الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم بشكل متوسط مصابون أيضاً. لذا فإن الحل يكمن فى علاج توقف التنفس أثناء النوم.
> تقول الدكتورة هارنيت واليا، من عيادة كليفلاند الأميركية بحسب ما جاء على "العربية نت": "يمكن السيطرة على ضغط دمهم عن طريق علاج توقف التنفس أثناء نومهم، ويحتمل أن يحسن معدلات اعتلال القلب والأوعية الدموية أو حتى الوفاة".
> ولتفادى الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم، ينصح الباحثون بإنقاص الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة فى الوزن، حيث أن نقصاناً قليلاً يفتح الحلق ويحسن التنفس أثناء النوم، كما يجب تفادى المنبهات والمأكولات الدسمة، والإقلاع عن التدخين حيث أنه يسهم فى توقف التنفس أثناء النوم عن طريق زيادة الالتهابات واحتباس السوائل فى الحلق ومجرى الهواء العلوى.

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