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الرجال المصابون بالسكرى من النوع الأول أفضل من النساء فى مستويات السكر

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الرجال المصابون بالسكرى من النوع الأول أفضل من النساء فى مستويات السكر الرجال المصابون بالسكرى من النوع الأول أفضل من النساء فى مستويات السكر

يبدو أن الرجال المصابين بداء السكرى من النوع الأول أفضل من النساء فى قياس مستوى السكر فى الدم. لكن لا يوجد اختلاف جوهرى فى التحكم فى مستوى السكر بين الصبيان والفتيات.

وذكر موقع "ساينس ديلى" المعنى بشئون العلم أن تلك النتائج توصل إليها بحث جديد جرى تقديمه هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوى للجمعية الأوروبية لدراسات السكر فى مدينة برشلونة الأسبانية.

وقدم هذا البحث البروفيسور سارة وايلد بجامعة إدينبرج بالمملكة المتحدة وهيئة الجودة الدولية لرعاية مرضى السكر من النوع الأول.

ونظرا لوجود بيانات محدودة عن الفوارق فى مستويات قياس السكر من النوع الأول بين الجنسين، قامت وايلد وزملاؤها بدراسة هذه المسألة مستعينة بمجموعة كبيرة من البيانات الدولية عن المرضى من 12 دولة والذين بلغ عددهم 142 ألف و260 طفلا وبالغا.

وقالت وايلد: "تفسيرنا هو أن النساء لديها مستويات من الهيموجلوبين أقل من الرجال وهو ما قد يفسر ارتفاع نسبة الهيموجلوبين السكرى لديهن، لكن يلزم مزيد من البحث لتأكيد هذا الاستنتاج".

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