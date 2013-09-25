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التحقيق في المطاردة المميتة بين سيارة «الهيئة» و«السوناتا»

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التحقيق في المطاردة المميتة بين سيارة «الهيئة» و«السوناتا» التحقيق في المطاردة المميتة بين سيارة «الهيئة» و«السوناتا»

    أكدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل"الرياض" أن الجهات المعنية بدأت التحقيق في مسببات الحادث الذي وقع بين سيارة تابعة للهيئة ومركبة أخرى يستقلها شابان والتي سقطت من أعلى أحد الجسور، مما أدى إلى وفاة قائدها وإصابة مرافقه بجروح بليغة.

وقال مساعد المتحدث الرسمي بفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن الشريمي أن الجهات المعنية باشرت الحادث وبدأت في التحقيق في مسبباته مع كافة الأطراف ممن يتطلب التحقيق معهم ومساءلتهم لإظهار الحقيقة وبيان النتائج، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل لمرافقه.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن إحدى الفرق التابعة للهيئة قامت بمطاردة سيارة "سوناتا" يستقلها شابين بالقرب من تقاطع طريق الملك فهد (شمال) مع طريق الإمام محمد بن سعود. وفوق أحد الجسور اصطدمت مركبة الهيئة بسيارة الشابين، ما أسفر عن انقلابها وسقوطها من أعلى الجسر ووفاة قائدها وإصابة مرافقه.

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