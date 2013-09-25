ولي العهد يبحث ووزير الدفاع النيجري أموراً مشتركة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة امس وزير الدفاع بجمهورية النيجر محمد كريجو والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن حسين بن عبدالله القبيل ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف اللواء صقر بن محمد العمري والقنصل العام لجمهورية النيجر بجدة زكريا سيدي. كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة امس الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد. وقد هنأه سموه بالثقة الملكية متمنياً له التوفيق وبذل المزيد من الجهد لخدمة العمل البيئي والأرصاد في المملكة. وأعرب الدكتور الجاسر من جهته عن اعتزازه بالثقة الملكية بتعيينه في منصبه الجديد سائلاً الله أن يوفقه ليكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة امس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن حسين بن عبدالله القبيل يرافقه الفريق متقاعد عبدالعزيز بن محمد الحسين، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه في منصبه الجديد حيث هنأه سموه بهذه المناسبة سائلاً الله عز وجل أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه. كما شكر سمو ولي العهد الفريق متقاعد عبدالعزيز بن محمد الحسين على ما قدم من جهد وعمل أثناء فترة عمله. من جهته عبر الفريق ركن عبدالرحمن البنيان عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ثقتهما، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ليكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف اللواء صقر بن محمد العمري.