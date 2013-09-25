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محمد علي ينتهي من تصوير "القشاش" الأسبوع الجاري لعرضه في عيد الأضحي

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محمد علي ينتهي من تصوير "القشاش" الأسبوع الجاري لعرضه في عيد الأضحي محمد علي ينتهي من تصوير "القشاش" الأسبوع الجاري لعرضه في عيد الأضحي

كتب : أ ش أ الثلاثاء 24-09-2013 22:10

ينتهي الفنان محمد علي من تصوير فيلمه الجديد "القشاش" نهاية الأسبوع الجاري، لعرضه في عيد الأضحى المبارك.

وقال الفنان محمد علي إنه يلعب دور معاون مباحث يتمسك بروح القانون فى التعامل مع المواطنين ويحكم ضميره ويبحث ويتحرى بمنتهى الدقة عن المجرمين ويسير خلف خطوط الجريمة حتى ولو دفع حياته ثمنا للوصول إليها.

وأشار إلى أنه يتعرض خلال الفيلم للعديد من المفارقات الصعبة، لافتا إلى أن العمل يتم فى جو انساني ممزوج بالأكشن، موضحا أنه لم يتبق له سوى يومين فقط فى التصوير، ليبدأ بعدها مخرج العمل إسماعيل فاروق فى التجهيز لعرضه فى عيد الأضحى.

ويدور فيلم "القشاش" في إطار شعبي عن شاب مصري من منطقة شعبية متهم في قضية قتل وهارب من العدالة، ثم يلتقي بحورية فرغلي، التي تجسد دور راقصة شعبية تساعده على الهروب، والفيلم بطولة دلال عبد العزيز، ومحمد فراج، ومجدي بدر، ومروة عبد المنعم، وإخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمد سمير مبروك.

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