ملحن يقاضى مطربًا تركيًا لسرقة أغنية

كتب : هشام أمين الثلاثاء 24-09-2013 22:49

فوجئ الملحن تامر على، بسرقة المطرب التركى «ديهى» لحن أغنيته «نسيت الناس» التى لحنها للمطرب حسام حبيب عام 2008 فى ألبوم «جوه القلب».

وقال تامر لـ«الوطن»: «سأقاضى المطرب التركى لسرقته لحن الأغنية التى لحنتها من قبل لحسام حبيب، وقد خاطب المطرب «ديهى» شركة «ميلودى»، المنتجة لألبوم حسام حبيب، لشراء حق الأغنية من الشركة، ولكن الشركة رفضت بسبب المقابل المادى الذى عرضه، وبعدها فوجئت بطرح الأغنية بدون علمى، وعندما قمت بالاتصال بمدير شركة «ميلودى»، محسن أحمد، قال لى إنه لم يعط المطرب أى تفويض باستخدام لحن الأغنية لذلك قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطرب التركى».

وأضاف: «بعيداً عن الخلافات السياسية بين مصر وتركيا، فإننى أقدر الشعب التركى فهو شعب ذواق للفن والموسيقى الشرقية ويحترم حقوق الملكية الفكرية وما فعله هذا المطرب مجرد عمل فردى، وهذه ليست المرة الأولى التى يغنى فيها مطرب تركى من ألحانى، فقد تعاونت من قبل مع عدد كبير من المطربين الأتراك، فقد غنى التركى مصطفى صندل 3 أغانى من ألحانى، والمطربة التركية جيل بارليتى، والرومانية نيكوليتا جوتا».