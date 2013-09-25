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الشرطة السودانية تعلن مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات على الحكومة

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الشرطة السودانية تعلن مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات على الحكومة الشرطة السودانية تعلن مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات على الحكومة

أعلنت الشرطة السودانية الثلاثاء مقتل شخص فى الخرطوم أثناء التظاهرات احتجاجا على قرارات برفع المواد النفطية، لافتة إلى إصابة عدد آخر من المدنيين وعناصر الشرطة فى منطقة أخرى.

وقالت الشرطة فى بيان "شهدت معظم محليات ولاية الخرطوم أحداث شغب وتجمعات غير مشروعة بغرض الإتلاف والسلب والنهب والتخريب والإحراق ما حدا بالشرطة التدخل لتأمين الأرواح والممتلكات وحفظ الأمن".

وأضافت أن "أحد المتفلتين لقى حتفه أثناء محاولته نهب ممتلكات أحد المواطنين الذى تصدى له دفاعا عن نفسه" فى العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أنه "فى ولاية الجزيرة حاولت مجموعة متفلتة تفريق المواقف من المركبات كما حاولت مجموعة أخرى اقتحام مبانى التليفزيون والكهرباء وأحد أقسام الشرطة، ونتج عن ذلك إصابات بسيطة بين الشرطة والمواطنين".

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مصر 365

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