فوز "حمدى عبد العظيم" برئاسة نادى التدريس بأكاديمية السادات

أسفرت انتخابات مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، عن فوز الدكتور حمدى عبد العظيم برئاسة النادى، وفوز الدكتور حسن حسنى نائبا لرئيس المجلس، والدكتور إيهاب الدسوقى أمينا عاما للنادى.

ويعكف مجلس الإدارة الجديد على وضع خطة لتقديم أوجة الرعاية الصحية والاجتماعية والأنشطة الثقافية والتعليمية والمساهمة فى طرح الرؤى والأفكار حول القضايا الراهنة، مثل خارطة الطريق الإدارية الداعمة لخارطة الطريق الاقتصادية، وخارطة المستقبل نحو الديمقراطية والتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور القادم، خاصة المواد المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والإدارية والحريات العامة والحرية الاقتصادية وحقوق الإنسان الاقتصادية فى ضوء الحقوق الدولية.