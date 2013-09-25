"سلفيو كوستا": تتقدم بمقترح للاستفادة بشرق قناة السويس لزراعة القمح

قدم وفد من حركة سلفيو كوستا بالسويس، برئاسة مصطفى أسامة ودعاء أحمد، للواء العربى السروى -محافظ السويس- ملفا خاصا بشرق قناة السويس، وكيفية الاستفادة منه بمشروع زراعة القمح بالتعاون مع الدكتورة زينب الديب، رئيس معهد الديب للبحوث الإثنولوجية والتنمية المتواصلة والبيئة بباريس.

وأوضح الوفد خلال لقائه المحافظ على هامش اللقاء مع شباب الثورة اليوم (الثلاثاء) بالديوان العام، أن المشروع سيشرف عليه "مؤسسة زينب الديب" وأشار مصطفى أسامة لـ" اليوم السابع" إلى أن هذا المشروع كان سينفذ من قبل، أثناء تولى اللواء محمد عبد المنعم هاشم -محافظ السويس السابق- عقب ثورة يناير 2011، وتوقف تنفيذه نظرا للأحداث التى تمر بها البلاد، معربين عن تمنياتهم بأن يسعى المحافظ الحالى فى تنفيذه لما له من أثر عظيم للأمن القومى الغذائى.

وخلال اللقاء قدم مسئول حركة سلفيو كوستا للمحافظ رؤيتهم لأنشطة الحركة التنموية والتوعية والحقوقية، معربين عن أملهم بأن يكون هناك سبل للتعاون بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والحركة فى القوافل الطيبة، والعمل الإرشادى للمواطنين، ورحب المحافظ بالتعاون وشدد على ضرورة التنسيق والمتابعة.