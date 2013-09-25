محافظ بنى سويف: اختيار المستشفى الجامعى لتطبيق جهاز الكشف عن فيرس "C"

أكد المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، اختيار مستشفى الجامعة لتطبيق جهاز "سى فاست"، الاختراع الجديد الذى اكتشفه عميد مهندس أحمد أمين من الهيئة الهندسية، والذى يحمل تكنولوجيا متطورة للكشف عن الإصابة بفيروس "C" خلال 30 ثانية بدون عينة دم عن طريق البصمة الكهرومغناطيسية.

وأوضح المحافظ أنه تقرر إجراء مسح شامل باستخدام الجهاز على الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة فى ثلاثة أقسام داخل المستشفى هى الجراحة, الأسنان, والمناظير بهدف الاكتشاف المبكر للإصابة بالفيروس، وإيجاد طرق جديدة للتعقيم للقضاء عليه داخل الأجهزة، للحد من انتقاله للمرضى غير المصابين، لافتًا إلى أن ذلك تم بالتنسيق والعمل من خلال منظومة متكاملة بين الصحة والشئون الاجتماعية والقوات المسلحة واللجنة القومية لمقاومة الفيروسات ومؤسسة "تروس" التى تتبنى تطبيق هذا الاختراع الجديد فى المحافظة واعدًا بتوفير الدعم المعنوى وتيسير كل الإجراءات اللازمة.

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