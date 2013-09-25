أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

زيارة محافظ الشرقية المفاجئة تكشف غياب الأطباء بمستشفى الإبراهيمية

Google+ Print
زيارة محافظ الشرقية المفاجئة تكشف غياب الأطباء بمستشفى الإبراهيمية زيارة محافظ الشرقية المفاجئة تكشف غياب الأطباء بمستشفى الإبراهيمية

كشفت الزيارة المفاجئة التى قام بها الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية لمستشفى الإبراهيمية العام فى ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء، عن قصور الخدمات بها، حيث اكتشف المحافظ عدم تواجد أطباء أقسام (الرمد – أنف وأذن وحنجرة – العظام)، كما تبين تعطل ثلاث حضانات خاصة بالعناية بالأطفال المبتسرين وحديثى الولادة.

واستمع المحافظ لشكاوى العاملين بالمستشفى من طاقم التمريض والعمال لتدنى مستوى المرتبات وبدل النوبتجية الليلية، كما اشتكوا من عدم وجود أمن يحميهم من اعتداءات البلطجية وأهالى المرضى عليهم.

وكلف المحافظ مدير المستشفى بإنشاء صندوق لتحسين الخدمة الطبية بالمستشفى لرفع أجور ومرتبات العمالة والتمريض، كما طلب المحافظ مد العمل فى العيادات الخارجية بجميع المستشفيات لفترة مسائية، لخدمة المترددين على المستشفى ليلاً، وفى نفس الوقت الاستفادة من الدخل لدعم صندوق الخدمة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365