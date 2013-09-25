زيارة محافظ الشرقية المفاجئة تكشف غياب الأطباء بمستشفى الإبراهيمية

كشفت الزيارة المفاجئة التى قام بها الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية لمستشفى الإبراهيمية العام فى ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء، عن قصور الخدمات بها، حيث اكتشف المحافظ عدم تواجد أطباء أقسام (الرمد – أنف وأذن وحنجرة – العظام)، كما تبين تعطل ثلاث حضانات خاصة بالعناية بالأطفال المبتسرين وحديثى الولادة.

واستمع المحافظ لشكاوى العاملين بالمستشفى من طاقم التمريض والعمال لتدنى مستوى المرتبات وبدل النوبتجية الليلية، كما اشتكوا من عدم وجود أمن يحميهم من اعتداءات البلطجية وأهالى المرضى عليهم.

وكلف المحافظ مدير المستشفى بإنشاء صندوق لتحسين الخدمة الطبية بالمستشفى لرفع أجور ومرتبات العمالة والتمريض، كما طلب المحافظ مد العمل فى العيادات الخارجية بجميع المستشفيات لفترة مسائية، لخدمة المترددين على المستشفى ليلاً، وفى نفس الوقت الاستفادة من الدخل لدعم صندوق الخدمة.

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