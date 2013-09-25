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كوستا يلحق بميسي في صدارة الهدافين ويقود أتلتيكو للفوز على أوساسونا

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كوستا يلحق بميسي في صدارة الهدافين ويقود أتلتيكو للفوز على أوساسونا كوستا يلحق بميسي في صدارة الهدافين ويقود أتلتيكو للفوز على أوساسونا

مدريد، (إفي): قاد دييجو كوستا فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على أوساسونا بهدفين مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهما في اطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل كوستا هدفي أتلتيكو (ق18 و25)، فيما سجل هدف أوساسونا الوحيد أوريول ريرا (ق44).

وبهذا يلحق كوستا بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد سبعة أهداف لكل منهما.

كما يوصل أتلتيكو ملاحقة برشلونة، حيث يحتل وصافة البطولة خلف النادي الكتالوني بفارق الأهداف، حيث حقق كلاهما العلامة الكاملة حتى الان.

فيما تجمد رصيد أوساسونا عند ثلاث نقاط يحتل بها المركز 18 بفارق الأهداف خلف ألميريا وأمام رايو فايكانو.

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