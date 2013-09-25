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تاتا: أحاول الاعتناء بميسي الذي لا يحب استبداله

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تاتا: أحاول الاعتناء بميسي الذي لا يحب استبداله تاتا: أحاول الاعتناء بميسي الذي لا يحب استبداله

برشلونة، (إفي): أكد المدير الفني لبرشلونة الإسباني، خيراردو "تاتا" مارتينو اليوم أن نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي "لا يحب استبداله"، مؤكدا أن دوره كمدرب للبرسا هو "الاعتناء به"، وذلك بعد أن بدت علامات الضيق على "البرغوث" بعد استبداله في الدقيقة 80 من لقاء ريال سوسييداد الذي انتهى بفوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل واحد.

وقال مارتينو، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "ليو لا يحب استبداله مطلقا. واجبي الاعتناء به. نحتاج لأن يكون في أفضل حالاته في المراحل الأخيرة من الليجا ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا".

وأثنى على أداء لاعبيه في المباراة قائلا "أود الفوز بمباريات على النحو الذي انتصرنا به الليلة، ليس لدي أدنى شك"، مشيرا إلى أن الفريق كان يضغط على الخصم حال فقدان الكرة، ويتحول إلى الهجوم فور استعادتها.

وهنأ اللاعبين على الفرص العديدة التي سنحت لهم، مبرزا الكرات السريعة التي صنعها ميسي وتشافي هرناندز وأندريس إنييستا ونيمار خلال الشوط الأول، رغم أنها لم تسكن شباك سيزار برافو، لكنها نالت استحسان الجماهير.

كما أبرز على ألكسيس سانشيز، قائلا "لقد قدم مباراة مكتملة"، مشيرا إلى التزامه بواجباته الدفاعية والهجومية على حد سواء.

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