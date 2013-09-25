مدرس بـ"طب بيطرى القناة"يفوز بجائزة الدولة التشجيعية

فاز الدكتور سامح مجد الدين محمد عبد الجواد، المدرس بكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، بجائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الزراعية.

وقد أعلن الدكتور رمزى إستينو، وزير البحث العلمي، فوز 48 عالمًا مصريًا بجوائز الدولة فى العلوم والتكنولوجية المتقدمة لعام 2012، وفوز 37 آخرين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2012.

وأكد إستينو، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجي، أنه سيتم منح الجوائز للعلماء الفائزين خلال الاحتفال بعيد العلم، بحضور رئيس الجمهورية، تقديرًا لدورهم المتميز فى تنمية مصر اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود صقر، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، إلى أنه تقدم جوائز الدولة للعلوم هذا العام والبالغ عددها 60 جائزة، حوالى 500 عالم، فاز منهم 48 عالمًا من بينهم 8 سيدات، وتم حجب 13 جائزة.

وحصل سامح مجد الدين على دكتوراه الفسيولوجيا -جامعة قناة السويس بالتعاون مع جامعة نيجاتا باليابان- وله خبرة كبيرة فى الفسيولوجيا العامة وعلم الفسيولوجيا المقارن وخبرة فى علم البروتوميات "القياس الكمى"، وفى العديد من تقنيات علوم الأحياء الجزيئية وخبرة فى البيولوجيا الحاسوبية للبروتينات.