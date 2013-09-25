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«الداخلية» تناقش جهود لجان «آيسنار 2014»

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«الداخلية» تناقش جهود لجان «آيسنار 2014» «الداخلية» تناقش جهود لجان «آيسنار 2014»

ناقشت وزارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2014"، جهود اللجان الفرعية لإبراز الحدث بصورة حضارية متميزة، تسهم في تحقيق النجاح المنشود للفعاليات.

وكان اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي؛ نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض والمؤتمر، ترأس اجتماعاً عقد أخيراً، بفندق "روتانا بارك" في أبوظبي لمتابعة الإنجازات المحققة، ومتابعة سير عمل اللجان الفرعية؛ ومتطلباتها ونقاط التحسين والتميز.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية، نائب رئيس اللجنة، واللواء راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، وأعضاء اللجنة العليا، ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا ونوابهم، وممثلون عن شركة "ريد" لتنظيم المعارض.

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